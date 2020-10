Il parroco vuole benedire lo scuolabus ma il sindaco non ci sta: “Quel pullmino è laico”

Bibiana - Scattano le polemiche nel piccolo comune - All'inaugurazione anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio

Bibiana – Il parroco vuole benedire il nuovo scuolabus, ma il sindaco non ci sta. “Quel pullmino è laico” avrebbe detto e scoppia la polemica nel piccolo comune di Bibiana, nel Torinese.

E’ accaduto lo scorso 7 ottobre, a Bibiana vicino Pinerolo. Quel giorno il diacono della parrocchia di San Marcellino si sarebbe presentato all’inaugurazione, in vece del parroco don Gustavo Bertea, invitato in qualità di direttore della scuola parrocchiale. Avrebbe voluto benedire il mezzo dedicato al trasporto degli studenti ma il sindaco lo avrebbe fermato.

“Ho detto di no alla benedizione perché non si trattava di una festa o di una ricorrenza religiosa, ho valutato che non fosse necessario – ha spiegato a Repubblica – ll contesto era laico e addirittura politico, vista la presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Ho ritenuto fosse bene lasciare fuori la religione. Ci sono tante religioni e c’è anche chi di religione non ne ha nessuna”.

Immancabili le polemiche e la scia di reazioni. Tanto che anche il sacerdote è tornato a parlare dell’accaduto alla fine della messa di domenica per informare i suoi parrocchiani. “Rispetto le altre culture e le altre religioni, ma è necessario che il rispetto sia reciproco e non a senso unico. Ho deciso di dirlo alla fine della messa solo per amore della verità” ha raccontato a un giornale locale. Ora smorza: “”Questa storia ormai è diventata un pettegolezzo”.

14 ottobre, 2020