Parte la Mille miglia, per la prima volta in versione autunnale

La corsa per auto storiche è attesa nella Tuscia sabato mattina ma senza sosta delle vetture, per via delle misure anti Covid-19

di Samuele Sansonetti

Brescia – Partenza e percorso sono quelli tradizionali. La prima è in programma per le 14 da Brescia mentre il secondo si snoderà attraverso le solite città che in tempi più o meno recenti hanno ospitato il passaggio della corsa.

Quello che cambia della Mille miglia 2020, in tempi di Covid-19, sono i tempi e le normative. Per la prima volta, infatti, la carovana attraverserà l’Italia in autunno dopo il rinvio di maggio, causato dall’emergenza sanitaria che condizionerà in maniera sostanziale anche la quattro giorni attuale.

Il distanziamento del pubblico sarà alla base della 38esima edizione della manifestazione, così come il divieto di stop delle vetture per il classico controllo a timbro programmato in alcune piazze storiche. Nella Tuscia, casa abituale della freccia rossa da anni, il gazebo si sarebbe dovuto piazzare come sempre a Ronciglione e Viterbo che almeno per quest’anno si dovranno accontentare di veder sfilare le auto storiche senza sosta. L’attraversamento del viterbese avverrà sabato mattina a partire dalle 7.

“Il consueto controllo a timbro – spiegano dal comune di Ronciglione – non avverrà in maniera cartacea, ma sarà dematerializzato tramite l’utilizzo di un sistema gps che attesterà in funzione digitale l’avvenuto passaggio, in maniera da rendere sicura la procedura. Nelle postazioni di controllo saranno presenti unicamente gli ufficiali di gara Aci sport per supportare l’organizzazione e garantire il rispetto delle normative, affiancati dalle forze dell’ordine”.

Le auto sono attese in piazza Vittorio Emanuele a Ronciglione dalle 6,59 e in piazza del Comune a Viterbo dalle 8. Ad anticipare le 400 vetture storiche, le 150 auto del Mercedes Benz Mille miglia challenge e del Ferrari tribute to Mille miglia.

Dopo la Brescia – Cervia di oggi, la seconda tappa della corsa partirà da Cervia e raggiungerà Roma domani. la Roma – Parma di sabato, appunto, sarà la tratta che attraverserà anche la provincia di Viterbo durante la giornata di sabato mentre la Parma – Brescia di domenica chiuderà la manifestazione.

Samuele Sansonetti

22 ottobre, 2020