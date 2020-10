Viterbo - Ideato dall'associazione di promozione sociale Ecococcole, prende il via il 3 novembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Parte il progetto di solidarietà “100 libri per Natale”.

Se cercate un’occasione per fare più bello l’albero di Natale di chi è in difficoltà e regalare una gioia a dei bambini, ecco una nuova possibilità.

Dal 3 novembre al 15 dicembre andate in una delle quattro librerie indipendenti della città di Viterbo e acquistate un libro o un albo illustrato per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni: il vostro dono verrà impacchettato e consegnato all’emporio solidale ICare con sede nel quartiere Santa Barbara che provvederà a distribuirlo tra le famiglie destinatarie degli aiuti forniti dall’Emporio stesso, in modo che le bambine e i bambini trovino sotto l’albero di Natale una sorpresa piena di bellezza. Le famiglie riceveranno così sia cibo per il corpo che cibo per la mente, per crescere in armonia nonostante tutto.

L’iniziativa parte dall’associazione di promozione sociale Ecococcole, che ha trovato una convinta collaborazione nelle librerie aderenti: la libreria Straffi (via Saffi 133/137), la libreria Etruria (via Matteotti 67), la libreria Fernandez (via Mazzini 87) e la libreria dei Salici (via Cairoli 35).

L’obiettivo è raggiungere (e magari superare) i 100 libri donati per rendere felici più bambini e ragazzi possibili, con la certezza che troveranno, tra parole e illustrazioni, grandi stimoli alla loro fantasia.

Se volete conoscere altri dettagli, condividere l’iniziativa o seguirne gli sviluppi c’è a disposizione la pagina Facebook 100 Libri per Natale, per rendere social e contagiosa questa avventura.

Il progetto è patrocinato dal comune di Viterbo – assessorato alle Politiche sociali.

29 ottobre, 2020