Partono i corsi dell’Aism per i giovani con sclerosi multipla

Viterbo - Sono rivolti a persone con età compresa tra i 18 e i 40 anni - La durata è di 15 mesi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie al prezioso contributo della fondazione Carivit di Viterbo, da sempre attenta alle esigenze delle associazioni territoriali e del supporto che le stesse garantiscono all’intera comunità, la sezione provinciale Aism Viterbo garantirà un nuovo progetto rivolto ai giovani con sclerosi multipla.

Il progetto, strutturato in stretta sinergia con le psicologhe della sezione Aism di Viterbo, nasce dall’idea di raggiungere e quindi di coinvolgere i giovani adulti tra i 18 e i 40 anni, esprimendo la volontà di porre attenzione a quella fascia di popolazione che ha ricevuto da poco o medio tempo la diagnosi e che si trova di fronte a domande, dubbi e incertezze che possono trovare risposte concrete e sostegno nella condivisione della propria esperienza.

Il percorso che inizia con il riconoscimento dei primi sintomi e giunge alla formulazione della diagnosi di sclerosi multipla, infatti, può essere costellato da ansia e paure relative alla prognosi e alla qualità di vita futura ma soprattutto da domande, necessità di chiarimenti e di confronto.

I dati di numerosi studi mostrano infatti che le fasi iniziali del percorso diagnostico possono essere caratterizzate dalla presenza di sintomi di natura ansiosa e senso di smarrimento, ma anche da vissuti di rabbia, frustrazione e depressione.

Il progetto ha quindi l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e psichico dei giovani con sclerosi multipla e la possibilità di fare riferimento al gruppo, prevenirne l’isolamento sociale e il disagio psicologico, valorizzare la rete dei servizi territoriali presenti, e il prezioso supporto che Aism da oltre 50 anni, garantisce nell’intero territorio nazionale.

Gli incontri si svolgeranno in piccoli gruppi di persone, ma sarà possibile anche richiedere incontri individuali, di coppia o con un familiare. Avranno una durata di 15 mesi (da ottobre 2020 a dicembre 2021) e si svolgeranno presso i locali della sezione Aism di Viterbo in via Lago di Piediluco 9-13.

Iscriviti e diventa socio della sezione Aism di Viterbo. La quota annuale di 25 euro, serve ad aiutaci e a sostenere la causa perché solo insieme riusciremo a raggiungere tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla dell’intero contesto provinciale e a pianificare insieme tutte quelle attività più vicine ai bisogni di ogni singola persona.

Per informazioni chiamare il numero di sezione 3939773204 o il numero 3478921826.

Aism di Viterbo

5 ottobre, 2020