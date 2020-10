Passaggio col rosso, scatta la multa

Capranica - Dal 24 ottobre in funzione dispositivo di controllo all’intersezione tra viale del Vignola e via Kennedy

Capranica – Sabato 24 ottobre a Capranica, sull’intersezione tra il viale del Vignola (SS2 Cassia) e la Via J.F. Kennedy, sarà attivato il dispositivo per il controllo delle infrazioni semaforiche.

Con l’installazione del dispositivo per il rilevamento del passaggio dei veicoli con semaforo rosso si intende garantire maggiore efficacia preventiva e soprattutto una migliore sicurezza della circolazione lungo la principale arteria stradale che attraversa il nostro centro cittadino.

In prossimità dell’impianto di rilevamento delle infrazioni è stata installata specifica segnaletica di preavviso di rilevamento elettronico passaggio con il rosso, nei flussi in transito interessati dal controllo, per informare l’utente della strada, nella fase di avvicinamento all’incrocio, della presenza del dispositivo.

Il dispositivo, gestito dalla polizia Locale, sanziona i conducenti e proprietari di veicoli sorpresi adimpegnare l’intersezione quando il semaforo proietta luce rossa nella loro direzione.

La violazione per il passaggio con il semaforo rosso comporta una sanzione apecuniaria e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.

Amministrazione comunale di Capranica

23 ottobre, 2020