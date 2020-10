Viterbo - Il responsabile turismo nel Lazio di Forza Italia, Giulio Marini, sulla morte della governatrice della Campania Jole Santelli

Condividi la notizia:











Viterbo – “La scomparsa di Santelli ci addolora profondamente: se ne va una persona perbene, una politica seria, che ha sempre svolto il suo ruolo con passione e con competenza.

Non a caso, pochi mesi fa, i calabresi l’avevano eletta governatore con una maggioranza schiacciante.

Oggi è un brutto giorno non solo per la Calabria, per il mondo politico e per Forza Italia, ma per tutto il paese: abbiamo perso una grande italiana“.

Lo dichiara Giulio Marini, responsabile turismo di Forza Italia nel Lazio.

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020