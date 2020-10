Viterbo - L'appello è del medico Roberto Catasca per chi lavora in prima linea in tempi di Coronavirus

Viterbo – “Il personale medico merita un riconoscimento in questo periodo particolare”.

L’appello è del medico Roberto Catasca che, in tempi di Covid, vuole ringraziare ed esortare ad elogiare chi è in prima linea, sempre.

“Veramente un buon lavoro a tutti i giovani operatori sanitari, medici infermieri, ausiliari in questo momento particolare – dichiara Catasca -. Operare in pronto soccorso è una vera missione. Il ps dell’ospedale di Belcolle è un reparto di eccellenza, certamente non è facile affrontare tutto, a volte si possono creare malintesi, ma per esperienza passata, dal primario a tutto il personale, mettono l’anima per dare un’assistenza adeguata. E’ facile criticare, ma per dare carica a tutto il personale necessario stargli vicino anche con parole positive, per questo invito tutti i cittadini a collaborare.

Ogni categoria – spiega Catasca – ha i suoi problemi, i medici di famiglia in prima linea, la guardia medica in prima linea, il direttore generale della Ausl il parafulmine di tutto. Una cosa mi dispiace: tra i centinaia di casi positivi nessun elogio, basta un malinteso per scatenare l’inferno. Credo che un complimento, un riconoscimento il personale sanitario se lo meritano. Grazie per quello che riuscite a fare”.

18 ottobre, 2020