Piano Ue Sure, erogati all’Italia i primi 10 miliardi

Coronavirus - Ursula von der Leyen: "L'Europa è con voi"

Coronavirus – “Oggi l’Italia ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue Sure, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo”. Lo ha scritto su Twitter in italiano la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Questi aiuti – ha continuato von der Leyen – contribuiranno a mantenere posti di lavoro durante la pandemia. L’Italia riceverà 27.4 miliardi di euro da Sure. L’Europa è con voi”.

La notizia della prima tranche di aiuti ricevuta dall’Europa è stata commentata sempre su Twitter dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri: “L’Italia riceve dalla Commissione europea 10 miliardi del programma Sure. Prima parte dei 27.4 di prestiti previsti, il maggiore tra importi assegnati agli stati sembri. Risorse importanti per tutelare lavoro e occupazione minacciati dal Covid-19. L’Europa solidale e unita è più forte che mai“.

Il piano europeo Sure (Support to mitigate unemployment risks in an emergency), come si legge sul sito della Commissione europea, è un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione ed è pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia di Coronavirus.

Nel complesso, il piano Sure dovrebbe fornire assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti concessi dall’Ue agli stati membri a condizioni favorevoli. L’obiettivo dei prestiti è quello di aiutare gli stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell’occupazione.

27 ottobre, 2020