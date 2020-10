“In piazza per il Global Strike con Fridays for Future”

Viterbo - Domani 9 ottobre - Aucs, Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo aderisce all'iniziativa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domani 9 ottobre, noi ragazzi di Aucs – Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo saremo in piazza a Viterbo per il Global Strike con Fridays for Future, insieme a tantissimi altri studenti e studentesse di tutto il mondo.

Vogliamo invitare gli studenti dell’Università della Tuscia alla massima partecipazione, in quanto il cambiamento e la salvezza del pianeta è e sarà una sfida nevralgica per tutti noi. Il punto di non ritorno per avere in futuro un clima con cui poter convivere pacificamente è molto vicino, i prossimi dieci anni saranno fondamentali ed è per questo che bisognerà lavorare duramente sotto l’egida della scienza e di accordi internazionali sempre più ambiziosi, che arrivino a superare anche quelli di Parigi, nel pieno coinvolgimento dell’intera comunità internazionale.

Siamo fiduciosi che in futuro il messaggio di tutti, ragazzi e non, sarà ascoltato, per un cambiamento delle politiche statali, aziendali e dei comportamenti individuali in una direzione più green ed eco-friendly in modo che esse si basino su un’etica che metta al centro la persona e la natura piuttosto che i profitti e la massimizzazione degli interessi personali.

Per questo ci vediamo venerdì a Viterbo in piazza delle Erbe dalle ore 9:00.

AUCS – Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo

8 ottobre, 2020