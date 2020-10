Pioggia e vento a Terni, cade un albero su un’auto

Maltempo - Decine di chiamate ai vigili del fuoco - I danni maggiori a Nord della città

Terni – Maltempo a Terni, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale tra Borgo Rivo e Gabelletta.

La forte pioggia che si è abbattuta da questa mattina soprattutto sulla zona a Nord della città avrebbe causato allagamenti, grossi rami a terra e tegole pericolanti. Gli uomini del 115 sono a lavoro senza sosta per rispondere a tutte le chiamate di aiuto della popolazione.

Tre interventi in corso e altri in coda al momento per i vigili del fuoco. Una pianta si è abbattuta su un’auto parcheggiata ma senza avere coinvolto – fortunatamente – persone. Per lo più gli interventi riguardano rami spezzati, gazebo divelti dal vento e tegole pericolanti.

A Narni scalo si è allagato il sottopassaggio lungo via Tuderte: due le auto che erano rimaste bloccate a causa dell’acqua e che sono state liberate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito.

7 ottobre, 2020