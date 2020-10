“Polizia penitenziaria agli Spdc, ulteriori criticità per il personale”

Roma - Massimo Costantino (Cisl Fns) sui 3 internati piantonati del Servizio psichiatrico diagnosi e cura

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La situazione odierna delle criticità degli istituti della regione son noti a tutti ma che la penitenziaria deve farsi anche carico di 3 internati piantonati dalla polizia penitenziaria agli Spdc (Servizio psichiatrico diagnosi e cura) in attesa di disponibilità posto alle Rems, è incomprensibile la ratio per cui gli stessi debbano venire piantonati, quindi vigilati, quando per il loro stato giuridico dovrebbero essere destinatari di provvedimento di misura non detentiva.

Situazione alquanto anomala, e a farne le spese sono gli istituti che devono farsi carico di tale incombenza con unità dei reparti detentivi.

Tale situazione genera ulteriori criticità ed aggravio di carico di lavoro al personale, che si trova ad espletare turnazioni oltre la normativa vigente, con conseguenti pregiudizio ai diritti del personale stesso.

Occorre modificare la legge sulle Rems perché, così come è oggi , a rischiare sono solo il personale di polizia penitenziaria e i dirigenti.

La Fns Cisl Lazio, proprio ogg ha sollecitato l’amministrazione regionale a dell’amministrazione penitenziaria ad intervenire negli uffici preposti ad intervenire sulla questione.

Massimo Costantino

Segretario generale aggiunto Cisl Fns

21 ottobre, 2020