“Positiva ospite della casa di riposo, struttura isolata e tamponi a tappeto”

Coronavirus - Bagnoregio - Il sindaco Luca Profili sulla San Raffaele Arcangelo - La paziente è ricoverata in ospedale

Bagnoregio – (r.s.) – Un altro ospite di un’altra casa di riposo della Tuscia è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di una paziente della San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio.

“Giovedì – spiega il sindaco Luca Profili – è stata ricoverata all’ospedale di Orvieto ed è risultata positiva al Covid-19. A seguito di ciò, è stata trasferita all’ospedale di Foligno”.

Il primo cittadino ha isolato la struttura. “A tutela degli altri ospiti e del personale che ci lavora – afferma -, ho disposto il divieto di allontanamento e di ingresso e l’obbligo di isolamento fiduciario per chiunque sia entrato nella struttura negli ultimi dieci giorni. Ho allertato l’unità di crisi della Asl che effettuerà i test agli ospiti e al personale”.

Gli esami sono stati eseguiti ieri. “Attendiamo l’esito – evidenzia Profili – che speriamo possa arrivare prima possibile. Grazie di cuore al dottor Ivano Mattozzi che è entrato nella casa di riposo San Raffaele Arcangelo per visitare ospiti e personale ed effettuare i test. Grazie per la grande competenza e la serietà e per l’aiuto alla nostra comunità. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario che in questa fase è di nuovo in trincea”.

Profili comunica anche la “positività di un tesserato dello staff tecnico dello Sporting Bagnoregio”. Il risultato del tampone sarebbe arrivato lunedì. Nella squadra di calcio gioca anche il sindaco. “Giovedì – rivela – mi sono sottoposto, come stanno facendo tutti i ragazzi, sia al test sierologico che al tampone che ha dato esito negativo”.

24 ottobre, 2020