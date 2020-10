Positive al Coronavirus 4 guardie svizzere

Roma - Matteo Bruni, direttore della stampa vaticana: “Altre tre positività riscontrate nelle ultime settimane tra residenti e cittadini, si sta procedendo alle verifiche necessarie”

Condividi la notizia:











Città del Vaticano – 4 guardie svizzere sono risultate positive al Coronavirus. Sono tutte sintomatiche e sono state poste in isolamento.

Questi casi vanno ad aggiungersi “ad altre tre positività riscontrate nelle ultime settimane tra residenti e cittadini dello stato – ha riferito Matteo Bruni, direttore della stampa vaticana -, tutti con sintomi lievi e per i quali sono state osservate tutte le necessarie misure di isolamento presso la propria abitazione e verifica delle persone coinvolte”.

“Si sta procedendo in queste ore alle verifiche necessarie tra quanti possono essere stati in contatto diretto con loro – ha aggiunto Matteo Bruni -. Nel frattempo, come da disposizioni emanate la scorsa settimana dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tutte le guardie, in servizio e non, portano le mascherine, all’aperto e al chiuso, e osservano le misure sanitarie prescritte”.

Condividi la notizia:











12 ottobre, 2020