Positivi 17 poliziotti in servizio al Giro d’Italia

Francavilla a Mare - Sono in isolamento in un albergo - Sarebbero tutti asintomatici

Francavilla a mare – Ancora contagi al Giro d’Italia. Diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine sono risultati positivi al Covid.

Gli agenti di polizia, tutti asintomatici, sono stati sottoposti a tampone in Abruzzo, tra domenica e lunedì, così come i corridori. Gli agenti sono tutti in isolamento in un albergo di Francavilla a Mare. Il sindaco della città abruzzese ha precisato che nessuno dei poliziotti è del comune abruzzese. Non si sa se gli agenti siano stati al seguito del Giro sin dalla prima tappa.

Ad occuparsi dei tamponi è stata la Asl di Chieti. La notizia è confermata da ambienti vicini all’organizzazione del Giro.

“Nessuno degli agenti è di Francavilla – precisa il sindaco, Antonio Luciani – Gli agenti al loro arrivo sono stati sottoposti al tampone di routine al quale sono risultati positivi. Sono isolati, tutti insieme e nello stesso luogo a Francavilla. Sembra siano tutti asintomatici”.

15 ottobre, 2020