Positivi neonato e giovane operatore sanitario – Nella Tuscia l’età media dei ricoverati è di 60 anni

Covid - Ora in ospedale finiscono anche i 30enni - Tra i 214 contagiati di ieri, 64 sono minorenni - Il virus continua a correre nelle famiglie - A Capranica si allarga il focolaio della scuola media e il sindaco avverte: "Aspettiamoci un aumento dei casi" - In tutto l'Alto Lazio altri 307 infetti e sei morti

Condividi la notizia:











Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus nella Tuscia, i contagi aumentano quotidianamente e diminuisce l’età media dei ricoverati che è di circa 60 anni.

A ieri, lunedì 26 ottobre, in 65 avevano bisogno di assistenza ospedaliera. Degli otto pazienti in terapia intensiva (che a Belcolle continua a essere piena) il più giovane ha 57 anni, mentre il più grande 78. A malattie infettive (trentatré pazienti) si va dai 41 ai 92 anni. Rispetto alla prima ondata, ora vengono ricoverati anche i 30enni.

Nelle ultime 24 ore la Tuscia ha registrato un picco di casi mai toccato prima: 214, per un totale di 2mila 338, in trentasette comuni. I tamponi effettuati sono stati 767. Pesano le infezioni riscontrate nella casa di riposo San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio (positivi 21 ospiti su 22 e otto operatori) e alla Myosotis di Bomarzo dove sono risultati contagiati dieci pazienti e un membro del personale.

Diciotto i nuovi guariti, per un totale di 681. I casi attuali sono 1619 e sono 1630 le persone in quarantena. Per quanto riguarda gli ultimi infetti le criticità maggiori si rilevano a Viterbo (+58), Bagnoregio (+22), Capranica (+14), Montefiascone (+13), Vetralla (+11) e Bomarzo (+10).

Quattordici contagi a Capranica e il sindaco Pietro Nocchi spiega che è “il risultato dell’elevato numero di controlli che sono stati fatti a seguito del focolaio nella scuola media”. L’istituto è stato chiuso fino al 2 novembre. “Parliamo – continua il primo cittadino – prevalentemente di bambini o familiari”. Otto i ragazzi che hanno contratto il Covid. Nocchi ha annunciato che è iniziata “l’esecuzione dei tamponi su altri bambini e sui docenti della scuola media. Aspettiamoci senza dubbio – avverte – un nuovo aumento dei casi”.

A Vetralla fino al 4 novembre non suonerà la campanella per gli alunni della quinta C delle elementari Piazza Marconi, mentre fino al 3 novembre resterà chiuso l’asilo nido comunale in seguito alla “positività – scrive il sindaco Francesco Coppari nell’ordinanza – di un dipendente della società partecipata Vetralla Servizi, in servizio nella struttura ospitante l’asilo nido di via Cassia Botte”. Dell’istituto Piazza Marconi da oggi rimarranno a casa anche i piccoli della sezione B dell’infanzia e i ragazzini della seconda e terza media di Monte Romano: tre di loro hanno contratto il virus.

Otto casi a Vitorchiano. Alcuni “contagi – sottolinea il sindaco Ruggero Grassotti – sono attribuibili all’attività lavorativa e di studio svolta fuori dal territorio di Vitorchiano. Due i positivi collegati in modo indiretto alla comunità scolastica vitorchianese”. Sei a Soriano nel Cimino, tra cui un operatore sanitario di 32 anni.

Tra i 214 nuovi positivi ci sono 64 minorenni. A Nepi è risultato infetto anche un neonato di tre mesi, mentre a San Lorenzo Nuovo un bambino. I sintomatici sono 81 e si trovano, ad esempio, a Vitorchiano, Oriolo Romano, Cellere e Ronciglione. Come evidenzia Franco Vita, sindaco di Nepi, “si conferma la diffusione del virus nelle famiglie, dove spesso il contagio viene portato da una sola persona”. Nel suo comune, su cinque casi, quattro appartengono allo stesso nucleo familiare.

Positivi tra le mura di casa pure a Capranica, Canino, Vejano, Corchiano, Valentano e Fabrica di Roma. In entrambi gli ultimi due comuni sono risultati positivi genitori e figli, tra cui un bambino di 11 anni. Due coniugi invece a Oriolo Romano: “L’eziologia – afferma il sindaco Emanuele Rallo – è probabilmente collegata al luogo di lavoro”.

In tutto l’Alto Lazio le infezioni in atto sono 3mila 321, di cui 1103 nel territorio della Asl Roma 4 e 599 in Sabina. Ieri sono stati accertati 307 casi (di cui 65 Roma 4 e 28 Rieti) e 34 guariti (12 Roma 4 e 4 Rieti). Sei le vittime, quattro in Sabina e due nel territorio della Asl Roma 4. All’ospedale San Camillo de Lellis, dove erano ricoverati in terapia intensiva, sono morti tre uomini di 63, 74 e 87 anni, mentre nella casa di riposo Villa Mara di Contigliano è deceduta una 92enne. Nel territori della Asl Roma 4, invece, una vittima di 79 anni e una 70enne di Ladispoli.

I nuovi casi nella Tuscia

58 a Viterbo, 22 a Bagnoregio, 14 a Capranica, 13 a Montefiascone, 11 a Vetralla, 10 a Bomarzo, 8 a Grotte di Castro e Vitorchiano, 6 a Soriano nel Cimino, 5 a Canino, Nepi e Tarquinia, 4 a Tuscania e Valentano, 3 a Bassano Romano, Caprarola, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Monte Romano e Vejano, 2 a Capodimonte, Marta, Oriolo Romano, Orte, San Lorenzo Nuovo e Vignanello, 1 a Castel Sant’Elia, Cellere, Corchiano, Faleria, Lubriano, Montalto di Castro, Monterosi, Piansano, Ronciglione, Sutri e Vallerano.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2338 (767 a Viterbo; 1571 in provincia)

Attualmente positivi: 1619

Guariti: 681

Morti: 38 + 1

Ricoverati: 65 (8 in terapia intensiva)

In quarantena: 1630

Usciti dalla quarantena: 6429

Comuni con positivi

Viterbo: 767 casi (9 morti e 206 guariti)

Civita Castellana: 154 casi (36 guariti)

Montefiascone: 95 casi (3 morti e 35 guariti)

Tuscania: 86 casi (3 morti e 46 guariti)

Tarquinia: 79 casi (1 morto e 33 guariti)

Vetralla: 79 casi (16 guariti)

Nepi: 66 casi (16 guariti)

Capranica: 50 casi (2 morti e 4 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Ronciglione: 44 casi (20 guariti)

Acquapendente: 39 casi (3 morti e 29 guariti)

Vitorchiano: 38 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 36 casi (5 guariti)

Fabrica di Roma: 39 casi (1 morto e 3 guariti)

Castel Sant’Elia: 36 casi (1 guarito)

Soriano nel Cimino: 34 casi (7 guariti)

Sutri: 34 casi (6 guariti)

Bassano Romano: 32 casi (1 morto e 12 guariti)

Grotte di Castro: 32 casi (7 guariti)

Orte: 31 casi (18 guariti)

Marta: 30 casi (12 guariti)

Monterosi: 29 casi (4 guariti)

Corchiano: 26 casi (2 guariti)

Ischia di Castro: 26 casi (0 guariti)

Valentano: 25 casi (1 morto e 1 guarito)

Capodimonte: 24 casi (5 guariti)

Oriolo Romano: 24 casi (14 guariti)

Piansano: 24 casi (5 guariti)

Caprarola: 22 casi (2 guariti)

Bolsena: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Canepina: 20 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 18 casi (10 guariti)

Carbognano: 14 casi (1 guarito)

Monte Romano: 14 casi (6 guariti)

Canino: 12 casi (0 guariti)

Vignanello: 12 casi (7 guariti)

Bomarzo: 11 casi (1 morto)

Blera: 10 casi (5 guariti)

Faleria: 10 casi (4 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vejano: 10 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Vallerano: 6 casi (0 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Calcata: 4 casi (2 guariti)

Cellere: 4 casi (2 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Lubriano: 3 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











27 ottobre, 2020