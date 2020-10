Positivo al Covid il capo di gabinetto di Zingaretti, chiusa palazzina regione Lazio

Roma - In corso le operazioni di sanificazione - Dovrebbero scattare i tamponi anche per la giunta

Roma – Da questa mattina è chiusa la palazzina A nella sede della regione Lazio, in via Cristoforo Colombo a Roma.

La decisione è stata presa dopo la scoperta di un caso di positività al Covid-19. A essere stato contagiato è Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.

Ruberti ha comunicato di essere stato contagiato all’Adnkronos. “Sono risultato positivo al tampone rapido – ha detto -, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l’esito degli altri accertamenti”.

Sono in corso le operazioni di sanificazione della palazzina. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti, compresi gli assessori.

Positiva al Coronavirus anche la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti. A confermarlo lei stessa con un post sul suo profilo Facebook.

“Nella serata di ieri, dato che non mi sentivo molto bene, ho misurato la febbre ed avevo 37.5 – si legge nel post -. Dopo aver chiamato immediatamente il mio medico di famiglia mi sono recata al drive per fare il tampone. Purtroppo il Covid-19 ha colpito anche me, sono in isolamento domiciliare e oltre un po’ di febbre, sto bene. Nonostante abbia adottato tutte le misure di sicurezza e attivato da tempo l’app Immuni, ho contratto il virus”.

“Per questo – conclude la consigliera del Pd – bisogna continuare a rispettare tutte le regole e le normative per combattere questo nostro nemico invisibile”.

13 ottobre, 2020