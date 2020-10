Premio Roma, ultimi giorni per partecipare

Viterbo - Il concorso per i migliori pani e prodotti da forno realizzati nel Lazio è alla sua 15esima edizione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Scade il prossimo venerdì 30 ottobre il termine ultimo per partecipare al ‘Premio Roma’, il concorso per i migliori pani e prodotti da forno realizzati nel Lazio. Inoltre, per favorire un percorso di conoscenza e confronto, è prevista l’assegnazione di alcuni riconoscimenti per imprese provenienti dal territorio nazionale.

Molteplici gli intenti del concorso. Valorizzare i migliori pani e prodotti da forno provenienti dai diversi ambiti regionali per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori. Far emergere i prodotti da forno più innovativi provenienti dal territorio della regione Lazio nonché dal territorio nazionale al fine di favorire un confronto tra le imprese locali e quelle esterne alla regione in un’ottica di qualificazione costante delle produzioni. Stimolare i panificatori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati. Favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse.

L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, è indetta da Agro camera, in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e per la Tuscia della Camera di commercio di Viterbo.

Il bando e la domanda di adesione sono disponibili sul portale camerale. Per ulteriori informazioni: Ufficio marketing della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234403 – 0761.234427 – 0761.234487 / marketing@vt.camcom.it

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Viterbo

27 ottobre, 2020