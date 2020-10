Uccide a calci un gattino e posta il video sui social, scattano due denunce

Napoli - Il filmato della violenza è diventato virale - Ira e sdegno sui social

Napoli – Lo segue silenziosamente, qualche passo e poi gli sferra un fortissimo calcio all’addome fino a sbalzarlo su un muro e farlo cadere a terra in fin di vita.

In un video di pochi secondi, tutta la brutalità di un episodio accaduto nei giorni scorsi a Casoria, nel Napoletano, dove si vede un giovane di schiena prendere a calci un gattino sul marciapiedi. Il filmato è stato, poi, postato sui social ed è divenuto virale in pochissimi minuti. Non certo per le “prodezze” del ragazzo, ma per l’ondata di sdegno che ha scatenato.

Ora per quella violenza sono scattate due denunce. I carabinieri di Casoria hanno denunciato un 15enne ed un 17enne per maltrattamenti di animali. Secondo quanto accertato dai militari a prendere a calci l’animale sarebbe stato un 15enne di Casalnuovo, in provincia di Napoli, mentre l’altro ragazzo di 17 anni avrebbe poi postato il video su un social.

“Non ci sono commenti da fare tranne quello che auspico una punizione esemplare – si legge, tra i tanti commenti sul web – L’ esibizionismo che stimolano certi social sta dando i sui frutti avvelenati!”.

“Orrore a Casoria – commenta la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su Twitter – Non riesco a guardare queste immagini senza provare un’immensa rabbia. Una violenza gratuita e feroce contro un povero gattino. Spero che vengano presi seri provvedimenti contro i responsabili, seppur minorenni. Come si può essere così cattivi e disumani?”

16 ottobre, 2020