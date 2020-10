Prepara muffin “speciali” alla marijuana e la zia finisce in ospedale

Cremona - La 27enne aveva dimenticato che i parenti sarebbero andati a farle visita - E' stata segnalata alla prefettura

Cremona – Aveva preparato dei muffin speciali, mischiando nell’impasto cinque grammi di marijuana. Mai avrebbe pensato però di far finire sua zia all’ospedale.

E’ accaduto a Cremona, dove una 27enne avrebbe cucinato dei dolci aggiungendo della sostanza stupefacente, dimenticando però che sua zia e sua nonna di lì a breve sarebbero andate a trovarla. E proprio la zia, del tutto ignara dell’inusuale ricetta, avrebbe mangiato un muffin.

La donna, stando a quanto riporta RaiNews, avrebbe cominciato ad accusare vertigini e problemi respiratori tanto da finire in ospedale. I militari della compagnia di Cremona, dopo gli accertamenti del caso, hanno segnalato la 27enne alla prefettura quale assuntrice di sostanza stupefacente. Mentre la donna si trova tutt’ora ricoverata in ospedale a Cremona in buone condizioni ma in osservazione.

16 ottobre, 2020