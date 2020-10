“Il presidente di Lazio Innova nominato membro del cluster tecnologico nazionale aerospazio”

Roma - La società in house della regione comunica il nuovo incarico di Nicola Tasco

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova, società in house della regione, entra nel board del Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna), aggregatore di tutti gli attori principali del sistema aerospaziale nazionale.

Tra i suoi obiettivi il Ctna persegue in particolare il posizionamento dell’industria aerospaziale italiana ai livelli più alti e importanti in Europa, sia nel settore aeronautico eco-sostenibile e integrato, sia nella ricerca spaziale per lo sviluppo, la salvaguardia e il mantenimento del ruolo di leadership nelle tecnologie abilitanti.

Tra i fondatori del Ctna c’è il Dta-distretto tecnologico aerospaziale del Lazio che è gestito appunto da Lazio Innova e che sostiene il settore di riferimento sul proprio territorio, composto da università e centri di ricerca di fama mondiale, grandi imprese e unità produttive di proprietà di gruppi internazionali, ma anche da Pmi in grado di fornire componenti, servizi e supporto tecnico/industriale.

Il Dta Lazio, che opera in coerenza con gli obiettivi della smart specialisation strategy (S3) della regione Lazio, nasce sedici anni fa dall’accordo di programma quadro tra regione Lazio, ministero dell’Economia e delle Finanze e ministero dell’Istruzione, università e ricerca, sostiene un settore strategico e con eccellenze assolute nella ricerca e nella leadership industriale, a livello nazionale, europeo e mondiale.

“Siamo orgogliosi di concorrere allo sviluppo di un settore strategico per il sistema paese – dichiara Nicola Tasco – . Portiamo con entusiasmo nel cluster nazionale il valore della nostra specializzazione in ambito aerospaziale, per contribuire insieme a tutti gli attori che operano in questo comparto alla costruzione di un modello di crescita e innovazione, attraverso la coesione e la messa a sistema nazionale delle migliori realtà locali. È un paradigma che la regione Lazio sta già sperimentando con successo attraverso l’aggregazione delle eccellenze del nostro territorio, mettendo in rete grandi imprese, Pmi, centri di ricerca, startup e innovatori a sostegno della competitività produttiva sul mercato globale, rendendo disponibili soluzioni innovative per l’economia e la società”.

Nel Lazio sono presenti grandi gruppi di eccellenza internazionale specializzati nei settori elettronica, sensoristica, avionica, componentistica e materiali innovativi, “spazio” e applicazioni e servizi satellitari. Si tratta principalmente di realtà di piccole e medie dimensioni di subfornitura elettronica, Ict, materiali avanzati e servizi aeronautici e aeroportuali. I numerosi impianti diffusi su tutto il territorio regionale producono componenti dei lanciatori Ariane e Vega, satelliti, radar e sistemi di equipaggiamento per velivoli ed elicotteri.

Il Lazio è l’unica regione italiana in cui è presente l’intera filiera aerospaziale e che conta circa 250 aziende tra grandi, piccole e medie imprese con 23mila 500 addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi di cui 1,6 miliardi destinati all’export. Una rete che si avvale del contributo di 10 primari organismi di ricerca, 5 università con 4 facoltà di ingegneria e circa 30 programmi universitari di formazione superiore, 3mila tra professori universitari, ricercatori e altri specialisti coinvolti in attività di ricerca.

Il territorio del Lazio ospita inoltre le sedi generali dell’Asi (agenzia spaziale italiana), dell’Enav (national air traffic control service provider) e dell’Enac (la authority di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia) e dell’Esrin (european space research institute) facente capo all’Esa (agenzia spaziale europea).

30 ottobre, 2020