“Ho preso il Covid a cena, vi consiglio di non andare a ristorante”

Salute - La cantante Nina Zilli ha annunciato di essere risultata positiva – Esplode la polemica sui social: “Non demonizzi i locali”

Milano – Anche la cantante Nina Zilli è risultata positiva al Coronavirus.

A renderlo noto è stata lei stessa sul suo profilo Instagram tramite una serie di storie in cui tenta di ricostruire l’accaduto.

“Ho il Covid. Negli ultimi 5 giorni: 2 tamponi negativi, 1 sierologico negativo. E dopo un’ora dal sierologico negativo… mi è venuta la febbre” ha spiegato Nina Zilli, che ha raccontato di essersi posta in isolamento volontario già da tempo e di aver pagato di tasca propria svariati esami per “proteggere la mia famiglia, ancor prima di me”.

“Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia… – ha spiegato la cantante -. Ecco, vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di di smettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo”.

Le sue parole hanno suscitato la reazioni di molti utenti sui social che si sono schierati a difesa dei locali. “Cara signora – si legge in uno dei tanti messaggio rivolto alla cantante -, non demonizzi il ristorante per il suo contagio. Può anche essere stato un suo fan che è venuto a stringerle la mano”.

“Ci sono imprese che stanno fallendo – ha scritto un altro utente -, in primis ristoratori e liberi professionisti, e invece di richiamare alla responsabilità le persone cosa dice? Non uscite. Magari uno dei suoi commensali era positivo e non lo sapeva, così si è contagiata. Ma nei locali, cara la signora, solo a tavola non si usa la mascherina”.

19 ottobre, 2020