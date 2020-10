“Presto un tampone usa e getta in autosomministrazione”

Venezia - Il governatore del Veneto Luca Zaia: "Ci stiamo lavorando, forse pronto entro quindici giorni"

Venezia – Un tampone usa e getta in autosomministrazione per scoprire se si è positivi al coronavirus.

E’ quanto afferma il presidente del Veneto Luca Zaia. “Stiamo lavorando a un tampone usa e getta”. Dovrebbe essere pronto in 15 giorni, mutuandolo “da altre esperienze internazionali” ha precisato.

Lo stesso governatore veneto, soffermandosi sui numeri del contagio, ha spiegato che in regione tra il 95% e il 96% dei positivi non presenta sintomi. “E’ un virus che oggi non ci dà emergenza sanitaria ospedaliera, ma che non dobbiamo trascurare”, aggiunge Zaia.

“Sono favorevole – conclude – alla riduzione del periodo di quarantena. I test rapidi ci permetterebbero di ridurla. Io penso che una settimana ci possa stare”, invece di 14 giorni.

7 ottobre, 2020