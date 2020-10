Professore decapitato, spuntano dei messaggi tra il killer e il padre di una alunna

Parigi - È stata aperta un'inchiesta davanti a un giudice antiterrorismo che vede coinvolte 7 persone, di cui 2 minorenni

Condividi la notizia:











Parigi – Il padre di una studentessa del professore decapitato a Conflans Sainte Honorine avrebbe scambiato dei messaggi con il killer ceceno qualche giorno prima dell’aggressione. Lo riportano i media francesi, che fanno riferimento a una fonte vicina alle indagini in corso.

È stata aperta un’inchiesta davanti a un giudice antiterrorismo che vede coinvolte 7 persone, di cui 2 minorenni, che avrebbero ricevuto denaro in cambio di informazioni sul professore Samuel Paty.

Uno studente di 14 anni sarebbe stato avvicinato da Abdullakh Anzorov, l’omicida 18enne, che gli avrebbe offerto 300 euro in banconote in cambio di informazioni sul professore. “Voleva trovare l’insegnante per filmarlo e chiedergli scuse pubbliche per aver mostrato in classe quelle vignette” avrebbe riferito il ragazzo agli inquirenti.

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020