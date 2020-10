Sport - Calcio a cinque - Serie D - Il direttore generale Massimo Brodi sull'avvio di stagione dello Sporting club Thule

Viterbo – E’ iniziata la stagione dello Sporting club Thule, impegnato in questi giorni, al centro Polisportiva Tuscia Santa Barbara, nella consueta preparazione precampionato al prossimo torneo di serie D che prenderà il via a inizio novembre.

Sono 20, di cui 16 i componenti ufficiali della rosa, gli elementi che si sono ritrovati agli ordini del tecnico Pierluigi Bertuccini, il quale ha visto nelle ultime settimane la propria rosa allungarsi grazie agli innesti di Edoardo Mechelli (’87, proveniente dal Sei Cinque Vignanello), Ludovico Ingenito (pivot, ’88) e Riccardo Floreno (laterale, classe ’99).

Un gruppo ben costruito e che punta dritto ai playoff, grazie in primis all’operato direttore generale Massimo Brodi, che commenta il lavoro svolto negli ultimi mesi.

“Mi reputo molto soddisfatto – spiega – sia per i ragazzi che hanno scelto di proseguire con noi l’avventura dello scorso anno, costituendo una base molto solida dalla quale ripartire, sia per i nuovi acquisti, tutti elementi di valore e per la gran parte con una certa esperienza nel calcio a 5. Siamo pronti per puntare a un obiettivo importante e per questo vorrei ringraziare il presidente Giordani, che ci ha messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare, ed il mister, per la grande fiducia che ha riposto in me nello svolgimento della mia attività“.

Ancora un mistero, al momento, il nome di quelle che saranno le avversarie in campionato.

“Del girone non sappiamo ancora cosa aspettarci – prosegue Brodi –. Sebbene abbiamo la speranza di incontrare il maggior numero di compagini locali possibili, oltre alle già note Etruria e Real Civita Castellana, siamo consapevoli del fatto che saremo accorpati nel girone di Roma, poiché nella nostra provincia non si raggiunge un numero di squadre sufficiente per puntare ad un campionato quasi esclusivamente viterbese, come accadeva invece qualche anno fa“.

In definizione, come da copione, anche il programma delle amichevoli precampionato, che vedrà gli amarantoblu impegnati nelle due trasferte del 16 e 23 ottobre, rispettivamente contro l’under 19 del Real Fabrica ed i pari categoria del Civita Castellana (ambedue in quel di Corchiano), mentre il 28 si giocherà in casa contro l’Etruenergy Vignanello.

3 ottobre, 2020