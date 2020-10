Proposta di lockdown per Milano e Napoli, i sindaci: “Su quali informazioni si basa?”

Coronavirus - Beppe Sala e Luigi de Magistris scrivono una lettera al ministro Speranza dopo l'allarme lanciato dal consulente Ricciardi

Condividi la notizia:











Milano – Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi propone lockdown localizzati a Milano e Napoli per frenare l’avanzata dei contagi da Covid-19. E i sindaci delle due città scrivono a Speranza. “È un opinione del consulente o del ministero? E, in tal caso, su quali informazioni si basa?”, chiedono Beppe Sala e Luigi de Magistris.

“Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Ricciardi, ha evocato un lockdown per Napoli e Milano – ha spiegato Sala in un video pubblicato sui suoi social -. Abbiamo scritto al ministro per sapere se quella è un’opinione del suo consulente o è un’opinione del ministero e, nel caso fosse un’opinione del ministero, se è basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo”.

E aggiunge: “Per quello che osservo, ritengo che oggi il lockdown sia una scelta sbagliata. È nelle mie responsabilità, io ragiono con la testa e col cuore, guardo i dati: oggi abbiamo meno di 300 terapie intensive, ne abbiamo avute 1.700, sono in crescita, ma stiamo facendo dei sacrifici, vediamo cosa succederà”.

“Bisogna tenere in casa gli anziani. Il 90 per cento dei decessi è sugli over 70 – ha concluso – non credo sia giusto il lockdown”.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020