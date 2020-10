“Proroga concessioni demaniali, da lunedì il rilascio delle prime autorizzazioni”

Montalto di Castro - Lo comunica il sindaco Luca Benni

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo i finanziamenti ottenuti per gli interventi di ripascimento e dell’erosione costiera, in sinergia con la regione Lazio a favore del turismo balneare, sono finalmente lieto di comunicare che il comune di Montalto è tra i primi a rilasciare l’autorizzazione di proroga delle concessioni agli operatori del settore che, usufruendo di questo strumento, potranno prolungare la concessione dell’area demaniale per altri 13 anni e avere la tranquillità necessaria per poter investire sulla propria attività.

L’amministrazione comunale si è impegnata in questi anni per poter dare una soluzione certa a questa annosa questione.

Da lunedì, e a seguire per i prossimi giorni, cominceremo a rilasciare le prime autorizzazioni di proroga nella certezza che ciò possa contribuire a un ulteriore sviluppo turistico della nostra costa.

Luca Benni

Sindaco di Montalto di Castro

16 ottobre, 2020