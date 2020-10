Proseguono le proteste in strada dopo l’uccisione di un afroamericano da parte della polizia

Philadelphia - Il governatore della Pennsylvania ha schierato in città l'esercito

Condividi la notizia:











Philadelphia – Proseguono le proteste in strada a Philadelphia, negli Usa, dopo la morte di Walter Wallace, 27enne afroamericano, ucciso dalla polizia.

Durante una lite familiare il ragazzo avrebbe brandito un coltello e all’arrivo degli agenti l 27enne è stato ucciso dalla polizia con vari colpi di pistola. I genitori hanno spiegato che il figlio soffriva di disturbi mentali e prendeva dei medicinali.

“Perché non gli hanno sparato alle gambe – hanno aggiunto i genitori -? Perché non hanno usato un teaser per immobilizzarlo?”. Secondo la versione della polizia, contraddetta dai familiari della vittima, gli agenti prima di sparare avrebbero più volte intimato all’uomo di gettare a terra il coltello.

La maggior parte dei manifestanti scesi nelle vie hanno sfilato pacificamente, ma alcune frange violente hanno assaltato vetrine di vari negozi e banche.

Tom Wolf, governatore della Pennsylvania, ha schierato in strada le forze di polizia e l’esercito. In due giorni sarebbero già 100 gli arrestati e circa 30 gli agenti feriti.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020