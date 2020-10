Nuove corse per gli studenti, sì ma non subito…

Orte - La Cotral risponde alla richiesta del comune: "L'offerta è sufficiente, ma a medio termine ci saranno potenziamenti con altri vettori"

di Alessandro Castellani

Orte – I potenziamenti delle corse per il trasporto pubblico extraurbano arriveranno più avanti. Questa, in estrema sintesi, la risposta della Cotral alla richiesta del comune di Orte d’incrementare l’offerta per gli studenti all’andata e al ritorno dalle scuole.

La settimana scorsa il sindaco Angelo Giuliani aveva inviato una lettera alla società dei trasporti, segnalando la situazione di rischio a via Containo, tra Orte Scalo e il centro storico, dove “gli studenti occupano la carreggiata e stazionano nella sede stradale, con l’intento di anticipare la fermata del bus rispetto a quella dell’istituto scolastico, nel tentativo di salire sul mezzo”.

Un rischio doppio, secondo il sindaco, sia per l’incolumità fisica dei giovani in mezzo alla strada che per gli assembramenti alla fermata.

Ora la risposta della Cotral, che fa sapere di aver effettuato dei controlli nei quali “non sono stati riscontrati assembramenti e le corse risultano sufficienti”.

Tuttavia, arriva anche l’annuncio che “è previsto nel medio termine un supplemento di corse di altri vettori, che verranno ad affiancare quelle Cotral già operative, al fine di assicurare i servizi del trasporto pubblico extraurbano in questo periodo d’emergenza sanitaria”.

14 ottobre, 2020