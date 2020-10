Quarto turno di serie D, spicca il match tra Flaminia e Siena

Sport - Calcio - Domani i civitonici ospitano la squadra allenata Gilardino - Il Monterosi fa visita alla Torres

Condividi la notizia:











Civita Castellana – La Flaminia si prepara al grande giorno.

Domani pomeriggio al Madami arriva il Siena, nobile decaduta dalla serie C allenata dall’ex campione del mondo Alberto Gilardino.

Una partita di prestigio, per i ragazzi di Francesco Punzi, che si presentano all’appuntamento a porte chiuse con un punto in più dei rivali.

Per i bianconeri due vittorie a una sconfitta all’attivo: il 2-1 all’esordio contro l’Ostiamare, seguito dall’1-3 interno contro il Tiferno Lerchi dell’ex Viterbese Federico Nofri e lo 0-1 esterno di Scandicci nel recupero di mercoledì.

I civitonici, invece, sono ancora imbattuti grazie a due successi e un pareggio che valgono il secondo posto in solitaria, in attesa di una delle partite più importanti della stagione.

Sempre domani, ma in Sardegna, il Monterosi affronterà la Torres per allungare la striscia positiva che come quella dei cugini parla di due vittorie e un pareggio.

Gli uomini di David D’Antoni sono tra i protagonisti annunciati del girone e sul campo della squadra sarda, guidata da Aldo Gardini e ancora ferma a zero punti, proveranno a cogliere tutta la posta in palio.

Gli incontri sono in programma per domani alle 15. A Civita Castellana arbitra Filippo Colaninno di Nola (assistenti Mattia Morotti e Adriano Gervasoni di Bergamo), a Sassari Andrea Migliorini di Verona (assistenti Luca Gibin di Chioggia e Nicola Salvi di Padova).

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020