Quasi 22mila casi e 221 morti, il Coronavirus corre sempre più

Ministero della Salute

Roma – Nuovo record assoluto di contagi giornalieri e morti che tornano sopra la soglia delle 200 unità dopo cinque mesi. Sono i dati che emergono con più forza dal bollettino giornaliero di oggi del ministero della Salute sul contagio da Coronavirus in Italia.

I nuovi casi registrati sono 21mila 994, il nuovo valore più alto dall’inizio della pandemia, per un totale che diventa di 564mila 778. 221 i morti (ieri erano stati 141), che portano il totale a 37mila 700. È la prima volta dallo scorso maggio che i decessi giornalieri superano la soglia delle 200 unità.

In leggera crescita rispetto a ieri anche i guariti, che sono 3372, per un totale aggiornato a 271mila 998. Ma la grande disparità tra nuovi casi e i negativizzati provoca un’altra notevole impennata di attualmente positivi: 18mila 406 in sole 24 ore, per un totale che arriva a 255mila 090.

Di questi, 1411 sono ricoverati in terapia intensiva (in aumento di 127 unità rispetto a ieri) e 13mila 955 sono ospedalizzati con sintomi meno gravi (+958 rispetto a ieri).

Oltre 174mila i tamponi effettuati oggi. Le regioni col maggior numero di test compiuti sono la Lombardia (1uasi 30mila) e il Lazio (25mila). Lombardia e Lazio che, però, registrano una notevole differenza in termini di casi positivi accertati: 5035 in Lombardia e 1993 nel Lazio, che ne conta meno anche di Campania (2761 con circa 15mila tamponi effettuati) e Piemonte (2458 con 12mila tamponi).

27 ottobre, 2020