Quasi 25mila nuovi casi, gli attualmente positivi diventano più dei guariti

Roma – Nuovo record assoluto di casi giornalieri di Coronavirus e numero degli attualmente positivi che torna a superare quello dei guariti dopo quasi sei mesi. Sono le indicazioni principali che emergono dal bollettino di oggi sulla pandemia di Covid-19 in Italia diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi registrati sono 24mila 991, quasi 3mila in più dei 21mila 994 di ieri, che a loro volta erano stati il record di positivi accertati in una sola giornata. Il totale dei casi da inizio pandemia diventa di 589mila 766.

Gli attualmente positivi incrementano di 21mila 367 unità, diventano 276mila 457 e, per la prima volta dal 5 maggio, tornano a essere più numerosi del totale dei guariti. Questi ultimi oggi sono 3416, per un totale di 275mila 404.

I morti sono 205, in leggero calo rispetto ai 221 di ieri, per un totale che si porta a 37mila 905.

Tra gli attualmente positivi, si registra una crescita di 125 persone ricoverate in terapia intensiva (totale 1536) e di oltre mille ospedalizzate con sintomi meno gravi (1026, per un totale di 14mila 981). Gli altri 259mila 940 contagiati sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

I tamponi effettuati oggi sono stati oltre 198mila, 24mila in più di ieri. La regione col maggior numero di test effettuati (41mila) è la Lombardia, che registra un ulteriore e sensibile incremento di nuovi casi giornalieri: 7558. Seguono il Piemonte (2827), la Campania (2427) e il Veneto (2143). Il Lazio è a quota 1963.

28 ottobre, 2020