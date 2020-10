Quattro morti, tra cui un 38enne e una 54enne

Coronavirus nell'Alto Lazio - Nella Tuscia 73 ricoverati, 8 in terapia intensiva - 3mila casi dall'inizio della pandemia, dai cento in su in sei comuni

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, nuova impennata di casi nella Tuscia. Ieri, venerdì 30 ottobre, la Asl ne ha comunicati altri 224 su 853 tamponi effettuati. Sono risultati positivi anche nove anziani della casa di riposo Villa Daniela di Gradoli.

L’azienda sanitaria di Viterbo sottolinea che dei nuovi contagi “114 riguardano persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in” e “sette sono attualmente ricoverate all’ospedale di Belcolle”. Preoccupa seriamente il totale dei pazienti che necessitato di assistenza medica: sono 73, otto dei quali in terapia intensiva.

Aumenta quotidianamente anche il bilancio delle vittime. I morti dall’inizio della pandemia sono 51. Ieri ne sono stati registrati altri tre: una 54enne di Montefiascone, una 85enne di Viterbo e un 87enne di Vetralla.

Il totale dei casi accertati nella Tuscia sfiora le 3mila unità: sono 2mila 975. Per 751 di questi ne è già stata dichiarata la guarigione: +15 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi hanno sfondato quota 2mila: sono 2mila 174.

Nelle ultime 24 ore le criticità maggiori sono state riscontrate ancora una volta nel capoluogo (+68), a Tarquinia (+16), Civita Castellana (+14), Montefiascone (+12) e Capranica. Tra i 12 nuovi infetti di quest’ultimo comune ci sono tre ragazzi che frequentano la scuola media.

I disagi negli istituti non mancano negli altri comuni. A Vitorchiano (+5) sono finite in quarantena la prima A e la seconda B delle medie. A Piansano (+3) chiusa l’infanzia, le elementari e le medie Paolo III dal 2 al 7 novembre. All’istituto Paolo III stop alle lezioni pure a Canino (+3): dal 2 all’8 novembre a casa anche i bambini del nido comunale e della materna Pio XII.

Il virus continua a correre nelle famiglie (come a Bomarzo, Oriolo e Soriano dove hanno contratto il Covid due coniugi) e tra i giovani. Il 45% circa degli attualmente positivi hanno tra i 10 e i 29 anni. Ieri sono risultati infetti due bambini a Montalto di Castro (+5), un 13enne di Cellere (+1), una 29enne di Bolsena (+3) e a Nepi (+2) una piccola di 5 anni. In quest’ultimo comune “l’età media dei contagiati – fa sapere il sindaco Franco Vita – è di 34 anni. Bassa la percentuale dei ricoverati, appena l’1%, e nessun caso di mortalità. Molti giovani sono stati contagiati dal Covid, che è poi entrato in più famiglie provocando un incremento di casi”. Al momento sono 64, per un totale di 84.

Sono più di cento invece a Civita Castellana (195, di cui 150 attuali), Montefiascone (120, di cui 79 attuali) e Tarquinia (101, di cui 63 attuali). Cento a Tuscania (51 attuali) e 99 a Vetralla (77 attuali). È vicina ai mille casi (976) Viterbo, che ha un Rt dell’1,6. Si tratta dell’indice di trasmissione, ovvero di diffusione del Coronavirus, che nel Lazio è a 1,49.

In tutto l’Alto Lazio ieri sono risultate positive 351 persone, tra cui 69 in Sabina e 58 nel territorio della Asl Roma 4. I guariti sono 65: 48 Roma 4 e due Rieti. Quattro le vittime: in Sabina è morto un uomo di 38 anni. Le infezioni in corso sono 4mila 338: 1408 Roma 4 e 756 Rieti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2975 (976 a Viterbo; 1999 in provincia)

Attualmente positivi: 2174

Guariti: 751

Morti: 50 + 1

Ricoverati: 73 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6596

Comuni con positivi

Viterbo: 976 casi (13 morti e 224 guariti)

Civita Castellana: 195 casi (1 morto e 44 guariti)

Montefiascone: 120 casi (4 morti e 37 guariti)

Tarquinia: 101 casi (1 morto e 37 guariti)

Tuscania: 100 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 99 casi (1 morto e 21 guariti)

Nepi: 86 casi (22 guariti)

Capranica: 74 casi (2 morti e 5 guariti)

Celleno: 54 casi (9 morti e 43 guariti)

Farnese: 53 casi (3 morti e 1 guarito)

Vitorchiano: 53 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 52 casi (1 guarito)

Fabrica di Roma: 52 casi (1 morto e 5 guariti)

Grotte di Castro: 50 casi (7 guariti)

Ronciglione: 50 casi (25 guariti)

Orte: 48 casi (19 guariti)

Acquapendente: 43 casi (3 morti e 29 guariti)

Soriano nel Cimino: 42 casi (8 guariti)

Sutri: 41 casi (9 guariti)

Bagnoregio: 38 casi (1 morto e 5 guariti)

Bassano Romano: 37 casi (1 morto e 13 guariti)

Marta: 37 casi (12 guariti)

Valentano: 37 casi (2 morti e 1 guarito)

Piansano: 34 casi (5 guariti)

Montalto di Castro: 33 casi (10 guariti)

Monterosi: 33 casi (11 guariti)

Ischia di Castro: 31 casi (1 guarito)

Oriolo Romano: 30 casi (15 guariti)

Capodimonte: 28 casi (5 guariti)

Caprarola: 27 casi (1 morto e 2 guariti)

Corchiano: 27 casi (3 guariti)

Bolsena: 25 casi (1 morto e 9 guariti)

Canino: 24 casi (0 guariti)

Canepina: 23 casi (8 guariti)

Vignanello: 21 casi (7 guariti)

Carbognano: 19 casi (1 guarito)

Bomarzo: 16 casi (1 morto)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Gradoli: 14 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 13 casi (1 guarito)

Blera: 12 casi (5 guariti)

Faleria: 11 casi (6 guariti)

Vallerano: 11 casi (0 guariti)

Cellere: 10 casi (2 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vejano: 10 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Calcata: 5 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 4 casi (2 guariti)

Castiglione in Teverina: 4 casi (3 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Lubriano: 4 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Proceno: 3 casi (2 guariti)

Tessennano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

31 ottobre, 2020