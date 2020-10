Raccolta rifiuti utenti Covid, ampliata fascia oraria recapito telefonico

Viterbo - Comune - Il numero che i cittadini devono contattare per l'attivazione del servizio, ovvero il 3387218957, è a disposizione da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle 20

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Raccolta rifiuti, circuito con giro dedicato alle abitazioni con soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena: il numero telefonico che i cittadini devono contattare per l’attivazione del servizio, ovvero il 3387218957, è a disposizione da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle ore 20.

A seguito delle numerose richieste, si è reso necessario ampliare la fascia oraria. Al contatto telefonico sopra citato, i soggetti interessati riceveranno indicazioni in ordine a orari e giorni di effettuazione dei ritiri, da parte degli operatori preposti al servizio.

Si raccomanda l’uso del numero dedicato solo ed esclusivamente agli utenti positivi al covid19, in isolamento o comunque in quarantena obbligatoria, unici destinatari del servizio di raccolta dedicata. Si invitano pertanto tutti gli altri utenti a non utilizzare tale contatto telefonico.

Si ricordano inoltre alcune importanti informazioni. Secondo le disposizioni riportate nell’apposito provvedimento del sindaco (ord. n. 44 del 2/4/2020), i cittadini che SONO positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, o quelli che con essi convivono nella stessa abitazione, devono INTERROMPERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, e conferire insieme tutti i rifiuti domestici nell’indifferenziato, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti.

Per il confezionamento dei rifiuti dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti – NON COMPOSTABILI – uno dentro l’altro, o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, da chiudere accuratamente e possibilmente con l’uso di nastro adesivo. Si raccomanda la massima attenzione al rispetto delle modalità di esposizione dei rifiuti.

I rifiuti dovranno essere trattenuti in casa. Vanno esposti solo ed esclusivamente DOPO aver ricevuto comunicazione dagli operatori preposti al servizio: gli utenti verranno contattati telefonicamente circa cinque minuti prima del ritiro. La chiamata da parte degli operatori arriverà da un altro numero e non da quello indicato per l’attivazione del servizio. L’operatore contatterà l’utenza telefonica comunicata alla Asl.

Solo in quel momento i rifiuti potranno essere esposti sul proprio pianerottolo, o nelle prospicienze della porta di ingresso corrispondente all’interno dell’abitazione (nel caso di stabile con più utenze, ad esempio fattispecie condominiale o simile), oppure nelle prospicienze del portone/cancello d’ingresso (nel caso di stabile con una sola abitazione o abitazione con ingresso indipendente).

Nel caso l’utente non fosse raggiungibile telefonicamente, l’operatore suonerà al citofono.

Durante l’esposizione non si dovrà avere alcun contatto con gli addetti alla raccolta. Tale operazione avverrà due volte a settimana, in una divisione di tre aree operative, in una fascia oraria compresa tra le 7 e le 20, anche nei festivi infrasettimanali.

Il circuito di raccolta, disposto dal Comune di Viterbo ed effettuato da Viterbo Ambiente, è stato attivato lo scorso 6 aprile, con ordinanza del sindaco Arena (n. 44 del 2/4/2020).

“È necessaria la massima collaborazione da parte di tutti – ha ribadito il sindaco Giovanni Maria Arena -. Abbiamo destinato importanti risorse a questo importante servizio, utile e necessario, soprattutto in questa fase in cui si registrano numerosi casi positivi ogni giorno. Faremo di tutto per alleviare i disagi che i cittadini stanno subendo a causa del Coronavirus”.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione Coronavirus > ordinanze del Comune.

26 ottobre, 2020