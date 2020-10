Ragioniere dello stato positivo al Covid, il ministro Gualtieri in isolamento

Roma - E' in attesa dell'esito del tampone

Condividi la notizia:











Roma – Ragioniere dello stato positivo al Covid, scatta l’isolamento per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in attesa dell’esito del tampone.

A far scattare la “quarantena” per il ministro, la positivit√† del ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta. Secondo quanto si apprende, sarebbe lievemente sintomatico e l’ultimo incontro in presenza con Gualtieri risale alla settimana scorsa quando entrambi avevano avuto il risultato di un tampone negativo.

Il ministro dell’Economia √® ora in attesa dell’esito del tampone: stando a quanto comunicato dal suo staff, Gualtieri √® comunque al lavoro e sta partecipando in videocollegamento agli incontri di Palazzo Chigi con le categorie colpite dal nuovo dpcm in vista del varo del decreto Ristori.

Condividi la notizia:











27 ottobre, 2020