Rapina e sparatoria in un ufficio postale, ferita carabiniera

Nuoro - Trasferita in eliambulanza in ospedale - E' caccia ai banditi

Nuoro – Rapina e sparatoria in un ufficio postale a Fonni, nel Nuorese, ferita carabiniera.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 8, in via Mannironi.

I malviventi avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco dopo essersi accorti che una pattuglia di militari era presente nella zona per un normale servizio di perlustrazione.

Una carabiniera di 25 anni è stata raggiunta da uno sparo alla caviglia e sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 per trasportarla in ospedale, al San Francesco di Nuoro, dove è stata ricoverata in codice giallo.

I militari della locale stazione e del comando provinciale di Nuoro hanno avviato le ricerche dei rapinatori che sono estese in tutto il circondario con posti di blocco.

“Un forte abbraccio e l’augurio di pronta guarigione alla carabiniera rimasta ferita oggi a Fonni, nel Nuorese, da colpi di pistola sparati da criminali nel corso di una rapina all’ufficio postale. È un fatto gravissimo” ha commentato Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa, così come riferisce L’unione sarda.

31 ottobre, 2020