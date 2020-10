Record di positivi in Campania, De Luca: “Chiudiamo tutto per un mese”

Napoli - Il governatore: "Dobbiamo decidere oggi, non abbiamo tempo da perdere"

Napoli – Emergenza Covid, il governatore della Campania Vincenzo De Luca è pronto a chiudere tutto per un mese.

“Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive ed efficaci, per far fronte a una situazione che è diventata pesante” dice nel corso di una diretta Facebook. Nella Regione oggi i contagi si registra un record di contagi, che arrivano a 2280. “Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un’ora di tempo da perdere e perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio con i quali dobbiamo fare i conti. Io credo che dobbiamo decidere oggi, non domani, non fra una settimana, perché davvero non abbiamo più davanti tempo da perdere”. “Avevamo immaginato una chiusura parziale – ha spiegato De Luca – ma per i dati che abbiamo non basta più neanche questo. Dobbiamo decidere di chiudere tutto”.

De Luca ha fatto sapere che comunicherà “al governo non solo la richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quel che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. Per l’Italia deciderà il governo, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi”.

“È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali come industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti. E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale – ha sottolineato il governatore – Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.

Sul fronte ospedali e posti letto in Campania, secondo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la situazione è “pesante”. “La programmazione ci consente ancora di reggere – ha detto su Facebook – ma con questi numeri non c’è nessun sistema ospedaliero al mondo in grado di reggere l’onda d’urto”.

23 ottobre, 2020