“Regione Lazio e comune avviino iter per realizzare la fermata a Giardino di Roma”

Politica - Lo chiede il consigliere M5s Devid Porrello a margine della commissione Trasporti dove si è parlato della linea Roma-Lido

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Voglio augurarmi che la fermata della Roma-Lido a Giardino di Roma, possa essere al più presto realizzata e che i soggetti preposti al suo compimento e alla successiva gestione riescano al più presto ad avviare un percorso fattivo che superi gli ostacoli burocratici e trovi la giusta sintesi per un accordo che permetterà ai cittadini di quel quartiere di avere risposta a un’esigenza legittima, che da troppo tempo è rimasta in sospeso”.

Così il consigliere regionale M5s Devid Porrello a margine della commissione regionale Trasporti, nel corso della quale sono intervenuti i soggetti interessati al progetto per la fermata in questione.

“Ho chiesto la convocazione di questa commissione e la presenza dei rappresentanti della regione Lazio e del comune di Roma, oltre ai comitati di quartiere, proprio perché è giunto il momento di mettersi tutti intorno a un tavolo – ha aggiunto Porrello – focalizzarci sull’impostazione di un programma e capire qual è l’iter da seguire e gli eventuali accordi che dovranno essere stipulati, anche in virtù del fatto che tra pochi mesi la linea passerà ad Astral per la parte tecnica ed a Cotral per la parte che riguarda l’erogazione del servizio”.

“Giardino di Roma – ha spiegato – è un quartiere della capitale in cui vivono circa 12mila persone, servito solo dal alcune linee di bus urbani ed è più che giusto dotarlo degli adeguati mezzi di trasporto pubblico urbano, al tempo stesso, allo stato dei fatti, non serve più parlarci addosso per ribadire quanto sia importante la creazione nella zona, di una fermata della Roma-Lido, occorre andare oltre e passare dalle parole ai fatti”.

“Voglio sperare – ha concluso il consigliere pentastellato, vice-presidente del consiglio regionale – che il prossimo passo sia una vera interlocuzione tra gli assessorati ai Trasporti di comune e regione, affinché le somme impegnate trovino la giusta destinazione, il progetto di fattibilità diventi esecutivo, anche con il contributo di Astral e si avvii un iter concreto per la costruzione dell’opera”.

M5S Regione Lazio

1 ottobre, 2020