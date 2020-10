Regno Unito, quarantena per chi arriva dall’Italia

Londra - La nuova misura entra in vigore da domenica 18 ottobre

Londra – Chi arriva in Regno Unito dall’Italia dovrà osservare un periodo di quarantena della durata di 14 giorni.

L’Italia, Città del Vaticano e San Marino sono stati infatti rimossi dalla lista dei paesi sicuri per quanto riguarda il Covid. Ad annunciare la nuova misura è stato Grant Shapps, il Segretario di stato per i trasporti del Regno Unito.

L’obbligo di quarantena per chiunque arrivi in Gran Bretagna dall’Italia dovrebbe entrare in vigore dalle 4 di mattina di domenica 18 ottobre.

15 ottobre, 2020