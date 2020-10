Renzi: “Chiudendo i ristoranti alle 18 non diminuiscono i contagiati, aumentano solo i disoccupati “

Roma - Lo ha scritto il leader di Italia Viva su Facebook

Roma – “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati. Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sul suo profilo Facebook.

“E a chi ci chiede: dite queste cose al tavolo di maggioranza ricordo che stiamo aspettando da oltre un mese il tavolo politico che abbiamo chiesto e che sarà convocato dopo gli stati generali dei Cinque stelle”.

“I professori e gli studenti sono bravissimi ma la scuola sta pagando la mancanza di organizzazione, dai trasporti alla mancanza dei tamponi rapidi. Servono i test, non i banchi a rotelle. E servono i soldi del Mes: continuare a dire no al Mes in questa fase non è ideologia ma è puro masochismo”.

“Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso – ha concluso Renzi -. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo “yes man”. E poi confesso che ci sono abituato: anche ad aprile dicevamo cose scomode che poi però si sono rivelate vere. Prima ci insultano, poi ci ignorano, poi ci danno ragione senza ammetterlo. I decreti vanno adottati su base scientifica, non su emozioni passeggere. La situazione sanitaria è seria: la politica deve essere all’altezza”.

27 ottobre, 2020