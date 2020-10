“Il reparto di Cardiologia a Belcolle è un esempio di buona sanità”

Lettere - Bagnoregio - Virginio Aringoli racconta la sua esperienza nell'ospedale di Viterbo dopo il ricovero per un infarto

Bagnoregio – Lo scorso 19 settembre ho avuto un infarto miocardico acuto. Il 21 settembre sono stato sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica alla Uoc Cardiologia – Emodinamica dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

Mi corre ora l’obbligo morale e civile di ringraziare per l’assistenza e le cure ricevute tutti coloro i quali si sono impegnati con tempestività, professionalità e (vorrei sottolineare quest’elemento importante e non scontato) con umanità. Ringrazio in particolare il direttore Luigi Sommariva e la sua equipe per l’impegno, la competenza, la serietà e l’attenzione mostrati durante l’intervento e il periodo di degenza.

Preparato, presente e disponibile il personale, medico e non, che ha prestato assistenza in terapia intensiva.

In base alla mia personale esperienza esprimo quindi una valutazione molto positiva sul funzionamento dell’unità di Cardiologia dell’ospedale Belcolle. Mi è sembrato un evidente e concreto esempio di buona sanità che merita di essere apprezzato e valorizzato.

Desidero inoltre ringraziare il personale dell’ambulanza (proveniente da Civitella d’Agliano) che mi ha prelevato a Castel Cellesi e infine, con molta gratitudine, gli operatori di polizia Claudio e Mario, presenti quella sera al seggio elettorale di Castel Cellesi, che mi hanno assistito e aiutato, monitorando l’arrivo dell’ambulanza del 118 che è arrivata in breve tempo.

Virginio Aringoli

23 ottobre, 2020