“Riapertura nido comunale ‘I Cuccioli’, ancora superficialità, inadeguatezza e imprecisioni”

Viterbo - Patrizia Notaristefano, consigliera di Viterbo 2020, punta il dito contro l'amministrazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ancora superficialità, inadeguatezza e imprecisioni sulla riapertura dell’asilo nido comunale “I Cuccioli”.

Dopo aver atteso 21 giorni per una risposta all’accesso agli atti sui lavori strutturali che non avevano permesso l’apertura all’asilo nido comunale “I Cuccioli”, ecco che arrivano in ritardo poche righe imprecise e per nulla esaustive.

Evidentemente l’assenza della documentazione richiesta in merito ai servizi legati all’asilo nido comunale ha fatto pensare che incartare una “pseudo risposta” fosse sufficienti a tacitarci, ma sono stati fatti i conti senza l’oste.

Nel mal celato tentativo di voler mettere una “pezza” all’avventata decisione presa dall’assessora Sberna di non far riaprire il nido comunale al pari di tutti gli altri asili, la stessa assessora ha lasciato solo il latore della lettera nel provare a dare una qualche spiegazione nel merito di quanto richiesto, ossia: la relazione dei tecnici intervenuti presso l’asilo in questione che hanno rilevato la necessità di interventi per la messa in sicurezza della struttura e definizione degli stessi; il capitolato relativo ai lavori che a seguito di sopralluogo si sono resi necessari, entità e indicazione della ditta chiamata a svolgerei lavori di cui sopra; l’esatta tempistica degli interventi previsti.

Domande semplici che avrebbero dovuto far capire su quale base l’assessora avesse preso questa decisione. A oggi, nulla che possa giustificare un comportamento tanto superficiale, che ha portato i bimbi frequentanti il nido “I Cuccioli” a dover essere ospitati altrove, con tutto ciò che ne consegue in termini pedagogici, è stato spiegato al consiglio e, soprattutto, alle famiglie.

Non possiamo far altro che pensare che nulla di quanto richiesto sia stato fatto: se tali procedure fossero state approntate nell’arco dell’estate, quando già era ben chiaro che la situazione causata dalla pandemia avrebbe richiesto degli adeguamenti, di certo non ci saremmo trovati con l’asilo chiuso a ottobre.

Purtroppo questa amministrazione ci ha abituati ad arrivare sempre troppo lunghi su tutto, sempre a spese dei cittadini.

Patrizia Notaristefano

Consigliere movimento civico Viterbo 2020

4 ottobre, 2020