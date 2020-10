Rider picchiato senza motivo da una baby gang

Palermo - L'uomo ha riportato un trauma toracico

Palermo – Lo hanno aspettato all’uscita di un centro commerciale e lo hanno picchiato senza un motivo.

È successo nella giornata di ieri a Palermo, dove un rider è stato aggredito e malmenato da una baby gang. Aveva appena preso un’ordinazione da uno dei ristoranti del centro commerciale e stava partendo per fare le consegne.

Ma all’uscita del centro commerciale il rider è stato circondato da una baby gang che lo ha aggredito. I ragazzi hanno prima preso a calci e pugni il box contente il cibo, poi con dei sassi hanno cominciato a colpire la moto del rider, facendolo cadere a terra. L’uomo ha riportato un trauma toracico.

A raccontare la storia è lo stesso rider con un post su Facebook. “Mi hanno aggredito tirando pugni e calci alla sacca e quindi rovinando la merce di fatto rendendo l’ordine nullo e infine hanno tirato pietre al mio scooter mentre andavo via portandomi a cadere scivolando mentre cercavo di recuperare i pezzi – ha raccontato il rider -. Tutto questo davanti agli occhi attoniti della gente che era li e delle guardie giurate che giustamente non potevano fare altro se non cercare di tenerli lontani, ma erano 2 contro 50 quindi anche li l’impresa era difficile”.

“Il direttore del centro commerciale è sceso dalla torre di direzione – ha continuato -, si è scusato, era anche lui imbarazzato per l’accaduto ma ha spiegato che nonostante tutta la security messa al servizio a volte è difficile fare fronte a un esercito di scalmanati. Naturalmente ho dovuto interrompere il mio turno e dopo essere stato in ospedale mi trovo a casa con un bel trauma toracico e una settimana di stop davanti”.

5 ottobre, 2020