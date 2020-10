Rifiuta di indossare la mascherina e minaccia i vigilanti della metro con un coltello

Milano - L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Condividi la notizia:











Milano – Non voleva indossare la mascherina, ma pretendeva di salire ugualmente a bordo della metropolitana. Allora ha estratto un coltello e ha minacciato due vigilanti Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nella città.

È successo nella mattina di venerdì 23 ottobre a Milano. La polizia è dovuta intervenire presso la fermata della metropolitana di Lambrate, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento da parte del personale Atm minacciato. Ne ne dà notizia la questura della città.

L’uomo, un cittadino italiano di 71 anni, non voleva indossare la mascherina, ma pretendeva di salire a bordo del mezzo pubblico. Il 71enne non è però riuscito a salire e dopo la chiusura delle porte della carrozza metropolitana ha estratto dalla giacca un coltello da cucina con una lama di oltre 20 centimetri e ha minacciato i due vigilanti Atm.

L’uomo è stato immediatamente disarmato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, indagato per porto d’armi e sanzionato amministrativamente per violazione della normativa Covid-19.

Condividi la notizia:











25 ottobre, 2020