Rifiuti, avvisi per 4 milioni e mezzo di euro

Viterbo - Comune - Tra il 2019 e omessi pagamenti nel 2016 - In fase di spedizione quelli relativi al 2020

Viterbo – (g.f.) – Rifiuti, avvisi per 2 milioni e 650mila euro per la tassa nel 2019 e andando indietro fino al 2016, sono partiti avvisi pari a un milione e 900mila euro. Per omesso pagamento.

Soldi che l’amministrazione comunale si augura di vedere entrare in cassa. Per ora, l’assessore ai Tributi Paolo Barbieri fa i conti. Che non sono di poco conto.

“Per la Tari 2019 – ricorda Arena – ce ne sono 5719, pari a 2 milioni 625mila euro”. Con cortese invito a pagare.

Diversa la situazione, invece, per l’anno 2016. “Per omesso pagamento della tassa – spiega Barbieri – sono 3874 gli avvisi di accertamento relativi al 2016, per un importo pari a un milione e 900mila euro. Si stanno ultimando le notifiche degli atti”.

C’è dell’altro. “Ci sono pure 2348 avvisi d’accertamento – continua Barbieri – per omessa dichiarazione della Tari, dal 2015 al 2019 e le notifiche partiranno a novembre.

Un lavoro portato avanti, verificando gli inviti spediti ai contribuenti sulle esenzioni Imu e che non hanno presentato dichiarazioni Tari e per nuove attività commerciali”.

Tutte attività straordinarie, poi c’è l’ordinario, come ribadito da Barbieri in consiglio comunale durante la discussione del documento unico di programmazione.

“Sono in fase di spedizione – anticipa Barbieri – 33mila avvisi di pagamento per la tassa di rifiuti 2020”.

23 ottobre, 2020