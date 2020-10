Rilancio e valorizzazione del teatro Unione in quarta commissione

Viterbo - Comune - Seduta convocata nella sala consiliare di Palazzo dei Priori il prossimo lunedì 5 ottobre alle 9,30

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quarta commissione consiliare in riunione nella sala consiliare di Palazzo dei Priori il prossimo lunedì 5 ottobre alle 9,30.

Tra i punti all’ordine del giorno, la mozione per il rilancio e la valorizzazione del teatro Unione, presentata da Viterbo Venti Venti, e la mozione riguardante interventi di prevenzione e contrasto all’uso di droghe e allo sviluppo di dipendenze patologiche tra i giovani, presentata dalla Lega. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, la riunione non sarà aperta al pubblico.

I lavori della commissione potranno essere seguiti via streaming sul sito istituzionale del Comune di Viterbo.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020