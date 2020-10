Ripristino manto stradale via Cattaneo, appello ancora inascoltato

Comune - Il movimento civico Viterbo 2020 dopo le segnalazioni già inviate al sindaco e sollecitate dal prefetto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nulla smuove l’amministrazione, nemmeno una segnalazione più volte sollecitata, persino dal prefetto, per il rifacimento del manto stradale via Carlo Cattaneo.

Dopo ripetute segnalazioni indirizzate al nostro progetto Pagano Loro, che raccoglie da oltre tre anni le istanze dei cittadini su disservizi e malfunzionamenti in città e nelle frazioni, torniamo anche noi a sollecitare pubblicamente l’intervento di ripristino del manto stradale di via Carlo Cattaneo.

Sul tratto di strada in questione ci sono tre scuole: personale, genitori e bambini, a partire dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado, attraversano in vari punti via Carlo Cattaneo tutti i giorni, in auto e a piedi.

A nulla sembra servita, fino ad oggi, la richiesta di intervento, inviata all’amministrazione comunale e anche al prefetto, ai sensi dell’articolo 54 comma 11 del Tuel: nessun intervento per garantire la percorribilità della via in tutta sicurezza è stato cantierato con l’aggravio, inoltre, di vedere il comune inevitabilmente soccombente di fronte ad un’ipotetica richiesta di risarcimento in caso di infortunio o danni.

Così come già avvenuto grazie al suo interessamento per i giardini del Pilastro, a cui è stato posto rimedio in tempi stretti, auspichiamo anche per questa situazione molto sentita e delicata, che il coinvolgimento del prefetto possa sortire la stessa felice conclusione: ad oggi, anche il suo appello sembra essere rimasto inascoltato.

Progetto Pagano loro

Movimento civico Viterbo 2020

