“Riqualificazione dei quartieri Barco e Pila, più di un milione di euro nella proposta di bilancio”

Viterbo - L'assessora Laura Allegrini: "I lavori vedranno la luce nel corso del prossimo anno"

Viterbo – Riqualificazione quartieri Barco – Pila, oltre un milione di euro nella proposta di bilancio. A breve l’avvio dei lavori per la sistemazione del parcheggio di via Carlo Cattaneo.

A fornire dettagli su tempistiche, modalità e vie interessate è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che spiega: “Si tratta di intervento particolarmente atteso, sollecitato anche, spero con non malizioso tempismo, dal movimento civico Viterbo 2020, in particolar modo per quanto concerne il ripristino del manto stradale di via Carlo Cattaneo.

La proposta era già prevista nel piano triennale delle opere, ed è stata inserita nella proposta di bilancio di previsione recentemente approvata con delibera di giunta.

Ora la proposta di bilancio dovrà passare al vaglio della commissione e del consiglio comunale. E qui ritengo opportuno fare una precisazione. L’approvazione di tale intervento non corrisponderà all’avvio immediato dei lavori. Non partiranno cioè subito dopo l’approvazione del bilancio in consiglio.

La somma necessaria verrà stanziata nel bilancio di previsione e impegnata entro il prossimo 31 dicembre, ma i lavori di riqualificazione vedranno la luce nel corso del nuovo anno.

L’intervento riguarderà l’asfaltatura di via Carlo Cattaneo, e anche quella di via S. Pellico, via della Pila, via I. Nievo, via Caduti IX Stormo, via Monti Cimini e via Tommasucci. Nei prossimi giorni, invece, avrà inizio la sistemazione del parcheggio di via C. Cattaneo, i cui lavori sono già stati consegnati alla ditta che dovrà provvedere all’intervento. Gli stessi lavori fanno parte di un lotto separato, la cui procedura è già conclusa insieme a quella di strada Ponte del Diavolo”.

14 ottobre, 2020