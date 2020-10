Approvata la risoluzione della maggioranza alla Camera, sarà prorogato lo stato di emergenza

Roma - I sì sono stati 253, i voti contrari 3 e gli astenuti 17

Roma – Dopo il sì di ieri al Senato con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, via libera anche alla Camera alla risoluzione della maggioranza sulle misure di contenimento del Covid-19.

I sì sono stati 253, i voti contrari 3 e gli astenuti 17. L’opposizione non avrebbe votato.

Si tratta del terzo voto relativo alla proroga dello stato di emergenza da prolungare fino al 21 gennaio 2021 e alle nuove misure di contrasto alla pandemia che saranno contenute nel nuovo dpcm. Ieri per due volte la votazione non è stata possibile dato che non è stato raggiunto in numero legale, anche a causa degli onorevoli assenti perché in quarantena.

Il governo sarebbe comunque orientato a far slittare di una settimana il dpcm. Nel frattempo, verrebbe prorogato di una settimana quello attualmente in vigore, per evitare un vuoto normativo.

7 ottobre, 2020