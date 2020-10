“Fake news che ci sono altri casi a Ronciglione, presentata denuncia per procurato allarme”

Coronavirus - Il sindaco Mario Mengoni durante il bilancio della prima giornata di screening: "Tutti negativi i test eseguiti"

Ronciglione – Coronavirus a Ronciglione, test sulla popolazione più colpita: quella tra i 20 e i 40 anni. Il sindaco Mario Mengoni: “Sono orgoglioso della risposta che hanno dato i ragazzi. Ci stanno aiutando a capire come sta andando la situazione”. Al momento, gli attualmente positivi sono diciassette.

La prima giornata di screening (in totale saranno tre per 244 persone) si è svolta domenica. “Sono stati eseguiti – spiega Mengoni – 75 test e tutti hanno avuto esito negativo. Questo risultato, però, non ci deve far abbassare la guardia”.

Il sindaco poi parla di una “presunta comunicazione che sta girando per il paese nella quale annuncerei nove casi positivi. È una fake news”, dice senza mezzi termini Mengoni che poi annuncia: “Sporgerò denuncia per procurato allarme verso ignoti. Spero che si arrivi all’identificazione affinché queste cose non avvengano più. Non si può scherzare sulla salute e sull’economia di un territorio”.

