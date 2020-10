Rotatoria dell’autostrada, approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione

Orte - La spesa prevista è di 45mila euro, ora si attende l'autorizzazione dell'Anas

Orte – (a.c.) – Il comune di Orte ha approvato ieri con una delibera di giunta lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di riqualificazione della rotatoria di Caldare, di fronte al casello dell’autostrada e l’area commerciale.

Il quadro economico per la realizzazione dell’opera, secondo quanto si legge nella delibera, è di 45mila euro.

Pur trovandosi in una zona periferica, sulla riva occidentale del Tevere e quindi a qualche chilometro di strada dal centro storico e dalla stazione ferroviaria, la rotatoria di Caldare è considerata da molti, per via dell’elevatissimo flusso di veicoli che vi transitano ogni giorno, la porta d’ingresso nella città di Orte.

Con la delibera approvata ieri, l’amministrazione comunale s’impegna a “trasmettere lo studio di fattibilità tecnica ed economica all’Anas, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza”. A seguito di questa, “si procederà alla stipula della convenzione di utilizzo dell’area, nella quale saranno disciplinati gli oneri e i doveri di ciascuna della parti (comune e Anas)”.

23 ottobre, 2020